Люди зібралися біля ялинки на Софійській площі, а також поблизу інших новорічних локацій.

У ніч на 1 січня Україна зустріла 2022-й рік. У цю ніч тисячі киян та гостей столиці зібралися біля головної ялинки країни, щоб загадати бажання та відкоркувати шампанське.

УНІАН зібрав найяскравіші світлини.

Люди зібралися біля ялинки на Софійській площі, а також поблизу інших новорічних локацій. Цьогоріч головна ялинка країни має висоту 31 метр, вона прикрашена 20 тисячами червоних та золотих іграшок, а навколо неї – 10-кілометрова гірлянда.

Читайте такожГоловна ялинка України потрапила в ТОП-15 найкрасивіших в ЄвропіПопри мороз, навколо новорічної красуні зібралося кілька тисяч киян.

Навколо ялинки облаштували найбільший у Європі Різдвяний вертеп. Крім того, у новорічну ніч працювала ковзанка на 400 квадратних метрів, дитячі атракціони, різноманітні фотозони та ярмарок із фуд-кортом. Дітей та дорослих розважали аніматори.

На період зимових свят в КМДА запланували 270 новорічно-різдвяних заходів у всіх районах столиці.

Раніше УНІАН розповідав, як світ зустрів Новий рік. Одними з перших 2022-ий зустріли мешканці островів Лайн у Тихому океані, частини Кірібаті в Полінезії та інших країн.

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