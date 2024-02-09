Максим Бахматов зазначив, що війна підштовхнула західні регіони до розвитку.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну справило сильний вплив на українців і країну в цілому. Масовий виїзд жителів небезпечних регіонів в західні і центральні області сприяє розвитку цих міст.

"У всіх українських рейтингах Київ займає нижче 10 місця. У Києві некомфортно жити людям, і вони про це говорять", - зазначив глава і засновник Офісу трансформації Максим Бахматов в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, найкращим вибором будуть такі міста:

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Івано-Франківськ;

Вінниця;

Житомир;

Харків;

Львів.

За його словами, через повномасштабну війну багато українців переїхали в західні регіони України. Він вказав, що разом з жителями переїжджає і бізнес, що сприяє розвитку економіки.

"Наприклад, у Львові вартість квадратного метра на тисячу гривень вища, ніж у Києві. Оренда і власність теж. Економіка потроху рухається на захід країни. Люди з Херсона, Харкова, Миколаєва, Запоріжжя намагаються кудись перемістити бізнес, диверсифікувати, щоб він розвивався", - пояснив Бахматов.

Оренда житла в Україні - в яких містах дорого жити

У Києві вартість оренди квартири в січні становить в середньому 13 тисяч гривень, "двушку" можна орендувати приблизно за 18 тисяч гривень, а трикімнатну квартиру - в середньому за 30 тисяч гривень.

Водночас у Львові однокімнатні квартири все ще залишаються дорожчими, ніж у Києві. Найчастіше такі квартири здають за 15 600 гривень.

У Дніпрі оренда "двушки" і "троячки" коштує так само, як і у Львові. Однак однокімнатна дешевше-10 500 гривень, що на 5% більше, ніж у грудні.

Зате в Одесі в середньому вартість оренди житла з однією кімнатою зменшилася на 5% і становить 7 400 гривень. Ціни на дво - і трикімнатні квартири в порівнянні з груднем залишилися без змін -9 і 12 тисяч .

У Харкові Зняти "однушку" можна за 4 тисячі гривень. Дво-і трикімнатні квартири коштують 6 і 8 тисяч.

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