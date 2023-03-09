Олександр Сирський зазначив, що на захоплення міста кинули штурмові загони ПВК "Вагнер".

Російські окупанти кидають у бої під Бахмутом найбільш боєздатні підрозділи, в тому числі найманців ПВК "Вагнера". Актуальність оборони міста-фортеці тільки зростає.

"Кожен день оборони міста дозволяє нам виграти час для підготовки резервів і підготуватися до майбутніх наступальних операцій. Водночас у боях за цю фортецю ворог втрачає найбільш підготовлену та боєздатну частину свого війська-штурмові загони Вагнера", - заявив командувач Сухопутними військами генерал-полковника Олександр Сирський.

При цьому він зазначив, що заяви Євгена Пригожина підтверджують, що у росіян будуть розв'язані руки для застосування армійських і десантних частин на бойовій техніці після захоплення Бахмута. За його словами, на Бахмутському напрямку росіяни використовують найбільш боєздатні підрозділи, але вони несу значні втрати.

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"Це ще раз доводить дуже важливу роль Бахмута в загальній системі оборони нашого угруповання. Тисячі ворогів, загиблих при штурмі міста-тому яскраве підтвердження. Пишаюся мужністю і героїзмом наших воїнів, які своєю стійкістю зривають плани агресора", - підсумував військовий.

Бої за Бахмут - що відомо

6 березня в ході засідання Ставки головнокомандувача було прийнято рішення продовжть оборону Бахмута, який постійно штурмують російські окупанти.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що росіяни найближчими днями можуть захопити Бахмут. У свою чергу в ЗСУ запевнили, що утримують місто-фортецю і навіть відновили стратегічно важливий міст.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни відзначають, що наступ армії РФ на сході України досягне кульмінації, якщо окупантам вдасться зайняти Бахмут.

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