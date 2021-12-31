Фахівці радять заздалегідь підготувати кілька копій документів.

Заступник голови КМДА Андрій Крищенко порадив киянам зібрати тривожну валізку на тлі новин про ймовірний наступ Росії.

Тож журналісти розпитали в експертів, що має бути у тривожній валізі. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожСьогодні в українських містах лунатимуть тривожні сирени (відео)Костянтин Ульянов, автор курсу стрес-підготовки "Броньований розум", радить обирати міський або туристичний наплічник, оптимально - до 20 кг. Покладіть до нього аптечку, засоби гігієни, карту місцевості, ніж й металевий посуд. Бажано прихопити спальник і каремат. Документи ліпше захистити й носити у вологозахисному пакеті, також треба зробити і їхні копії. Подбайте про запас їжі та води, додатковий одяг, термобілизну, купіть ліхтарик та павербанки, зарядіть їх. Гроші розфасуйте по різних місцях, ліпше мати їх й у валюті.

Експерти зазначають, що влада має підготуватись до надзвичайної ситуації. Вже зараз мають бути готові сценарії на випадок евакуації, а цивільні мають знати, як діяти і куди бігти.

Крім того, спеціалісти радять пройти або прослухати курси домедичної підготовки. А психологи кажуть: головне не панікувати й скласти план своїх дій.

Нагадаємо, у Києві створюють штаб територіальної оборони, набір резервістів триває. У січні у місті планують провести командно-штабні навчання тероборони.

Раніше у КМДА заявляли, що наразі план перевірок готовності системи оповіщення з увімкненням тривожних сирен опрацьовується, про дату їхнього контрольного увімкнення повідомлять заздалегідь.

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