В даний час проходить процедура ідентифікації тіл загиблих.

Сьогодні біля берегів Туреччини знайшли тіла трьох моряків з судна Arvin, що затонуло напередодні в Чорному морі.

Читайте такожП'ятьох українських моряків із затонулого судна Arvin виписали з лікарні (відео)Як йдеться у повідомленні на сайті Кабінету Міністрів, про це заявляє Міністерство закордонних справ України.

"За повідомленням турецьких властей, станом на 10:00 18 січня 6 членів екіпажу врятовано (5 громадян України та 1 громадянин РФ), знайдені тіла трьох загиблих моряків (триває процедура їх ідентифікації)", - йдеться в повідомленні.

Водночас пошуково-рятувальна операція щодо інших членів екіпажу триває.

Аварія судна Arvin

17 січня в Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин затонув суховантаж Arvin. На його борту перебували 10 українців і два іноземця.

Спочатку повідомлялося, що суховантаж був російським, пізніше стало відомо, що судно йшло під прапором Палау і належало українській компанії.

Судно затонуло через погодні умови, прямуючи з грузинського порту Поті до болгарського Бургаса.

За даними МЗС України, врятовано 5 українців та одного іноземця, їх госпіталізували в місцеву лікарню, але сьогодні виписали.

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Автор: Віталій Саєнко