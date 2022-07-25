З 25 липня на території Бориспільського району будуть проводитися планові тренування військових.

З понеділка, 25 липня, в Бориспільському районі Київської області посилили контроль на блокпостах і ввели додаткові заходи безпеки у зв'язку з військовими навчаннями.

На Facebook-сторінці адміністрація Бориспільського району зробила відповідний інформативний допис.

"З 25 липня на території Бориспільського району будуть проводитися планові тренування військових. У зв'язку з цим буде посилено контроль на блокпостах і будуть введені додаткові заходи безпеки", - сказано у заяві.

Місцевих жителів просять з розумінням поставитися до відповідних заходів.

Нагадаємо, на початку липня у Борисполі поліцейські проводили фільтраційні заходи. Тоді мешканців попередили про можливе обмеження руху транспорту та перевірку документів.

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