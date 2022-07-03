Сьогодні, 3 липня 2022 року, у Бориспільському районі Київської області розпочинається посилений етап перевірки документів.
Про це повідомив голова Бориспільської райдержадміністрації Руслан Дяченко.
Як йдеться у повідомленні, під час проведення заходів в окремих мікрорайонах Борисполя можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що засвідчують особу.
Жителів і гостей району просять зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень і незручностей і спокійно реагувати на законні дії правоохоронців.
Ситуація в Борисполі:
24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.
З перших днів вторгнення Бориспіль був у зоні ризику.
Станом на 7 березня 2022 року окупанти намагалися забезпечити тактичну перевагу для виходу до східних околиць Києва через Броварський та Бориспільський райони.
8 березня в Борисполі російська ракета потрапила в військову частину.
Того ж дня, 8 березня, українські військові збили дві російські ракети над Борисполем
21 березня мер Борисполя Володимир Борисенко у відеозверненні закликав жителів виїхати з міста.
22 березня 2022 року Борисенко заявив, що ситуація в Бориспільському районі повністю контрольована.
22 березня голова гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба заявив про те, що ситуація в Борисполі спокійна і контрольована ЗСУ, бойових дій на території району немає.
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