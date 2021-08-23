У столиці заплановано низку заходів у зв'язку з Днем Державного Прапора та Днем Незалежності.

Рух транспорту центральними вулицями Києва 23 серпня обмежать у зв'язку із заходами з нагоди Дня Державного Прапора. Свої маршрути змінить громадський транспорт.

Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

З 6:00 23 серпня й до завершення запланованих заходів перекриють наступні вулиці:

Шовковичну на ділянці від вулиці Інститутської до вулиці Михайла Грушевського;

Володимирську на ділянці від перехрестя вулиці Великої Житомирської до бульвару Тараса Шевченка;

Рильський провулок на ділянці від перехрестя вулиці стрілецької до вулиці Володимирської;

Ярославів Вал на ділянці від вулиці Івана Франка до вулиці Володимирської;

Малу Житомирську на ділянці від Володимирського проїзду до Михайлівського провулку, крім громадського транспорту;

Лисенка на ділянці від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Ярославів Вал;

Богдана Хмельницького на ділянці від вулиці Терещенківської до вулиці Леонтовича;

Михайла Грушевського на ділянці від перехрестя вулиці Садової до Кріпосного провулку;

Липську на ділянці від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської.

Читайте такожНа День Незалежності в Україну налетять дощі й різке похолодання (карта)Крім того, до закінчення запланованих заходів 24 серпня перекриють Петровську алею та Паркову дорогу на ділянці від Петровської алеї до Аскольдової могили.

При цьому 23 серпня тимчасово заборонять рух на вулицях Грушевського та Володимирській, через що свої маршрути змінять автобуси № 24, 62 та тролейбуси № 6, 16, 18.

Також у День Державного Прапора закриють вхід і вихід станції метро "Золоті ворота" з боку вулиці Володимирської.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві 22-24 серпня у зв'язку з перекриттям руху транспорту з нагоди святкування Дня Державного Прапора та 28-ї річниці Незалежності України в роботу пасажирського транспорту будуть внесені відповідні зміни.

Автор: Анастасія Горбачова