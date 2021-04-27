Колона пройде від Соборної площі до парку Шевченка.

Проукраїнські активісти в день річниці масових заворушень 2014 року планують в центрі Одеси провести марш.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявили представники низки патріотичних організацій.

Планується, що Марш захисників Одеси розпочнеться опівдні на Соборній площі і завершиться в центральному парку культури і відпочинку ім. Тараса Шевченка. За цим маршрутом 2 травня 2014 року планували пройти проукраїнські активісти маршем «За єдність України», але не змогли, оскільки їм перешкодили представники антимайдану, що призвело до масових заворушень і загибелі майже 50 осіб.

Як зазначив сьогодні на брифінгу координатор групи «Інформаційний спротив-Південь» («Информационное сопротивление-ЮГ») Сергій Братчук, на даний час Російська Федерація продовжує агресію щодо України. Тому патріотичні організації вирішили об'єднати зусилля і у вівторок підписали меморандум про взаємодію та координацію.

За його словами, в Одеському регіоні проживає близько 15 тис. ветеранів АТО (ООС), і в даний час ініціатори акції налагоджують комунікацію, відновлюють співпрацю з іншими патріотичними організаціями.

Як відзначили учасники брифінгу, Одеса - це Україна, патріоти готові в будь-який момент стати на її захист, як проти зовнішніх, так і внутрішніх ворогів.

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Представник Одеської області в Раді ветеранів України, керівник організації Veterans Hub Odesa Олександр Голопотелюк заявив, що колону, якою пройдуть сотні людей - активісти, ветерани, супроводжуватимуть правоохоронці. Владу і поліцію повідомляють про її пересування.

У брифінгу взяли участь також представники громадських організацій «Національний спротив», «Автомайдан Одеса», а також - місцевого підрозділу «Національного корпусу».

Як заявили в «Національному корпусі», 2 травня 2014 року одесити сказали тверде «ні» встановленню в місті «руського міра».

«Тоді Одеса змусила проросійські сили відступити разом з найманцями з РФ і Придністров'я. Саме в цей день 7 років тому одесити захистили своє місто. Тому запрошуємо відзначити цю подію разом з нами на Марші захисників Одеси», - наголосили в організації.

Передбачається, що марш пройде без політичних прапорів, а виключно під прапорами України.

Що сталося 2 травня 2014 року

2 травня 2014 року проукраїнські активісти мали намір провести марш «За єдність України». Вони хотіли пройти від Соборної площі до парку ім. Тараса Шевченка, де тоді проходив футбольний матч. Але їм завадили представники антимайдану, колона яких перегородила рух учасникам маршу. В результаті почалися масові безлади за участю проросійських і проукраїнських активістів. Загинуло 48 людей, постраждали більше 200.

Почалися зіткнення в центрі міста (на Грецькій площі), де були застрелені кілька людей, зокрема, проукраїнські активісти. Потім прихильники незалежності України прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, розпочалася пожежа в Будинку профспілок, в якому також загинули люди. Всього через пожежу (вогонь, дим, падіння з вікон палаючої будівлі) загинули 42 особи.

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Автор: Лариса Козова