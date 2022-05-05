Жінка організувала роботу пологового відділення лікарні у бомбосховищі.

У Чернігові акушерка приймала пологи під обстрілами та 46 днів жила у лікарні. Віра Целик допомогала жінкам народжувати у бомбосховищі.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.

5 квітня увесь світ відзначає Міжнародний день акушерки. На честь цього свята у МОЗ розповідає історію про героїчну жінку з Чернігова, яка не побоялася працювати під обстрілами та усі дні жила у медичному закладі.

"Героїня сьогоднішнього допису — старша акушерка КНП "Пологовий будинок" Чернігівської міської ради Віра Целик. Вона змогла потурбуватися про новонароджених у одному з міст, яке пережило пекло. З першого дня війни й протягом 46 днів жаху, пострілів, відсутності комунікацій акушерка організувала роботу пологового відділення лікарні у бомбосховищі, приймала пологи (під час бойових дій — у бомбосховищі) та підтримувала породіль", - йдеться у повідомленні.

За усі дні, коли окупанти обстрілювали Чернігів, у пологовому будинку народилося 136 малюків, у тому числі дві двійні та три трійні. У медичному закладі також виходжували немовлят, які народилися з малою вагою. 22 дитини перебували у спеціальних боксах, через постійні обстріли у місті не було світла, проте працювали генератори.

"Віра — одне із тисяч облич сміливості українців під час війни, стомлене, але мужнє і непокірне", - додали у МОЗ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Київській області 70-річна жінка "наводила" артилерію ЗСУ на окупантів.

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