Окупанти вирахували жінку і зрівняли її будинок з землею.

У Мотижині Київської області 70-річна жінка "наводила" артилерію Збройних сил України (ЗСУ) на техніку окупантів. Вона повідомляла місцерозташування ворожих об'єктів українським військовим.

Про це повідомив військовослужбовець Територіальної оборони ЗСУ.

Пенсіонерка допомогла ЗСУ знищити кілька десятків одиниць ворожої техніки. Але героїзм жінки коштував їй життя.

"У неї була крайня хата села і вона бачила переміщення техніки. Вона виходила до ворогів, рахувала техніку, приходила, по телефону пояснювала своєму сину, що вона бачить. Були такі випадки, коли вона йшла, збивалася, поверталася назад і перераховувала", – розповів боєць.

Пенсіонерка допомагала українським військовим понад два тижні.

За цей час вона фіксувала, зокрема, зенітно-ракетні комплекси "Бук", в результаті дві одиниці цієї техніки знищили.

Також жінка допомогла артилерії знищити радіолокаційну станцію, яка глушить зв’язок.

"Але, на жаль, склалась така ситуація, що орки зрозуміли, хто це робив і цю хату зрівняли з землею. Вона (жінка – ред.) загинула. Коли вони її розбомбили, вони танками переїхали повністю цю хату", – розповів військовий.

За його словами, інформація літньої мешканки Київщини дуже допомогла військовим.

"Завдяки їй, вони не двинулись далі, скажемо чесно. Була Ясногородка, куди вони зайшли, їхня розвідка получила по зубах і пішла. Далі села не окуповувались", – пояснив він.

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