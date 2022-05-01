Окупанти завдали місту великої шкоди. Втім, навіть під таким жорстким пресингом Чернігів встояв.

Чернігів сильно постраждав від обстрілів армії РФ. З перших днів війни в Україні місто взяло на себе багато ворожих снарядів, але не підкорилося загарбникам.

Збройні Сили України з ОК "Північ" показали наслідки обстрілу Чернігова з висоти пташиного польоту.

Рашисти завдали місту великої шкоди, долати наслідки його злочинів доведеться довгий час.

Втім, навіть під таким жорстким пресингом окупантів місто встояло і залишилося нескореним.

"Розбита Чернігівська весна... З висоти пташиного польоту потрощене місто навалою ворогів, але не скорене і вільне", - написали українські захисники.

Зазначимо, що російські окупанти досі не припиняють здійснювати обстріли Чернігівської області, завдаючи нових збитків.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Кабмін додатково виділив 400 млн.грн на відновлення об'єктів критичної інфраструктури в Чернігівській та Харківській областях.

В цілому, уряд вже виділив 1,4 млрд грн на відновлення і першочергове відновлення об'єктів у п'яти регіонах.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов розповів, чи можуть росіяни знову вторгнутися в Чернігівську та Сумську області.

Як раніше повідомляв УНІАН, українським військовим вдалося вигнати російських окупантів з деяких областей України. 14 квітня українські прикордонники вийшли до пункту пропуску "Вільча", що на ділянці з Білоруссю. При цьому напередодні на Чернігівщині фіксувався вогонь з гранатометів і стрілецької зброї, який росіяни відкривали з боку свого пункту пропуску "Погар".

В цей же день російські військові повторно обстріляли позиції прикордонників у Чернігівській області. Всього з боку РФ було 12 мінометних пострілів 122-мм і 82-мм калібру.

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