Чоловікові стало погано. Відкачати його не змогли.

У місті Чорноморськ Одеської області на пляжі помер турист.

Про це повідомили на сторінці Комунального закладу "Муніципальна варта" Чорноморської міської ради в Facebook.

Згідно з повідомленням, надзвичайна подія трапилася на міському пляжі, біля нічного клубу "To go".

"Гості нашого міста відпочивали на пляжі, коли одному з них стало погано. Звернулись до рятувальників, ті протягом години надавали невідкладну допомогу. Однак чоловіка врятувати не вдалося", - повідомили в установі.

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Автор: Лариса Козова