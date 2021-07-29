У місті Чорноморськ Одеської області на пляжі помер турист.
Про це повідомили на сторінці Комунального закладу "Муніципальна варта" Чорноморської міської ради в Facebook.
Згідно з повідомленням, надзвичайна подія трапилася на міському пляжі, біля нічного клубу "To go".
"Гості нашого міста відпочивали на пляжі, коли одному з них стало погано. Звернулись до рятувальників, ті протягом години надавали невідкладну допомогу. Однак чоловіка врятувати не вдалося", - повідомили в установі.
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