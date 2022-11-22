Операція тривала понад 10 годин, під час неї було вшито всі судини.

У Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова врятували життя 28-річного українського військового Андрія. У нього було багато складних травм та велика крововтрата.

Як розповів у своєму Facebook генеральний директор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, боєць підірвався на міні.

"Забій головного мозку, поранення м’яких тканин шиї, рвана рана підщелепної ділянки, перелом правої гайморової пазухи з наявністю стороннього тіла. Трахеотомія. Все в лавині туманних снів. Найбільший уламок потрапив у хребет, пошкодивши сонну артерію", – розповів лікар про травми.

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Операція тривала понад 10 годин, під час неї було вшито всі судини та рани.

"Вчора зняли з апарату штучної вентиляції легень. Тільки щасливий блиск сліз мами говорить про все, житиме. Вони вдвох сьогодні щасливі…" – додав медик.

Дивовижний порятунок пораненого в голову бійця в лікарні Мечникова

Раніше до лікарні імені Мечникова в Дніпрі доставили бійця з важким пораненням. Нейрохірурги провели складну операцію та врятували його життя.

"Він поранений біля Авдіївки. Важке проникаюче черепно-мозкове поранення, внутрішньомозковий крововилив лобно-скронево-тім'яної ділянки. Металевий осколок прорубав кістки черепа, пройшов крізь мозок. Операція пройшла складно, як по лезу ножа", - розповідав головний лікар лікарні Сергій Риженко.

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