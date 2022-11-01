Головлікар лікарні Мечникова зазначив, що у жінки дуже важкі травми.

Подружжя, яке постраждало від вибуху на заправці під час ракетного удару по Дніпру 25 жовтня, прооперували. Їх восьмирічний син підходить то до мами, то до тата.

Про це розповів головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко у Facebook

"25 жовтня на заправці в Дніпрі пролунав вибух. Настя з Олексієм, їм по 28 років, отримали важкі поранення. Машину прорізали десятки уламків. Алексій, втрачаючи багато крові, робив все можливе, щоб допомогти дружині вибратися. До останньої миті підтримував її, закриваючи рани руками. Бригада екстреної медичної допомоги (керівник Ради Шевченка) миттєво доставила поранених в реанімацію Мечникова, надаючи найважливішу екстрену допомогу, рятуючи від кровотечі", - розповів Риженко.

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За його словами, Анастасію оперували двічі – біля серця вилучили два осколки та тривала операція на хребті.

"Вставати поки не можуть, функція нижніх кінцівок, на жаль, дуже постраждала. Восьмирічний син підходить по черзі до мами і тата, не розуміючи тяжкість їх стану", - підсумував лікар.

Ракетний удар по Дніпру 25 жовтня - що відомо

Росія пізно ввечері 25 жовтня завдала ракетного удару по Дніпру. Уламки однієї з ракет впали на заправку, де спалахнула пожежа.

Наступного дня вранці з'явилася інформація про двох загиблих людей, в тому числі вагітної жінки, а ще четверо - отримали поранення, з них троє - у важкому стані.

В Офісі президента удар росіян назвали "черговим терактом", а президент Володимир Зеленський пообіцяв, що "відплата буде справедливою та неминучою".

Пізніше стало відомо, що загибла вагітна українка живцем згоріла в авто на території заправки.

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