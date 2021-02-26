Також буде підготовлено звернення до суду з клопотанням про обрання їм запобіжного заходу.

У Дніпрі поліція викрила групу шахраїв, виконавцю злочинної "схеми" вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею шахрайство. Найближчим часом така ж підозра буде винесена й організаторам схеми.

Ними, як заявили у Нацполіції та офісі Генерального прокурора, є колишні високопосадовці.

За словами правоохоронців, зловмисники шахрайським шляхом заволоділи коштами дніпровського бізнесмена сумі 160 млн гривень. "Встановлено, що потерпілий і фігурант домовилися про продаж корпоративних прав аграрних підприємств. У липні 2020 року, підробивши документи, зловмисники створили ілюзію про нібито продаж прав, проте в той же час подали в різні суди заяви, щоб після отримання обумовленої оплати визнати недійсним факт продажу», - сказано в повідомленні Нацполіції.

23 лютого в офісних, виробничих приміщеннях та за місцями проживання осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину, були проведені обшуки. На майно та корпоративні права аграрних підприємств, що фігурують у справі, накладено арешт. Щодо виконавця правопорушення, 34-річного жителя Дніпропетровщини, до суду направлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Крім того, вирішується питання про повідомлення про підозру організаторам з-поміж колишніх чиновників, які мають відношення до скоєння цих кримінальних злочинів. Також буде підготовлено звернення до суду з клопотанням про обрання їм запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше Дніпровський бізнесмен Вадим Нестеренко обвинуватив екс-голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександра Вілкула та його довірену особу Максима Романенка в шахрайстві при оформленні угоди купівлі-продажу аграрних підприємств Рістон Холдинг, а також подальшому їхньому рейдерському захопленні.

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Автор: УНІАН