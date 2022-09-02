У ДСНС закликали з розумінням поставитися до необхідності перевірки роботи системи оповіщення.

Українцям від ДСНС прийдуть повідомлення про можливу загрозу. Їх будуть розсилати в період з 7 вересня по 10 жовтня в низці областей. Таким способом в Україні тестуватимуть додаткову систему оповіщення.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Тестування нової системи торкнеться жителів Вінницької області та низки інших. У відомстві закликали зберігати спокій і поставитися з розумінням до перевірки системи оповіщення.

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"У період з 7 вересня по 10 жовтня в низці інших, зокрема у Вінницькій області, планується проведення тестування розсилки через мережі операторів мобільного зв'язку" Київстар"," Водафон "і" Лайфселл " інформаційних повідомлень про можливі загрози. Просимо зберігати спокій і з розумінням поставитися до необхідності перевірки роботи зазначеної системи оповіщення", - пише прес-служба ДСНС.

Раніше УНІАН вже писав, що в Україні запрацював додаток "ТиХто" (ТyHto) для миттєвої перевірки підозрілих осіб. Сервіс буде особливо корисний для СБУ, Нацгвардії і бійців ТрО.

У свою чергу українські рятувальники запустили інтерактивну карту з замінованими і небезпечними ділянками. Можна щодня відстежувати детальну динаміку робіт з розмінування в розрізі регіонів.

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