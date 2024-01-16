Евакуацію запроваджують через безпекову ситуацію.

На Харківщині у Кіндрашівській та Куриливській громадах Куп'янського району через безпекову ситуацію запроваджується обов'язкова евакуація населення. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він зауважив, що наразі у цих населених пунктах перебувають 3 тисячі 43 людини, з них 279 – діти.

До евакуації закликають сім'ї з дітьми, які проживають у населених пунктах Біле, Воронцівка, Лісна Стінка, Сенькове, Синиха Курилівської громади, а також Благодатівка, Вишнівка, Василівка, Велика Шапківка, Гусинка, Грушівка, Дорошівка, Єгорівка, Курочкіне, Ковалівка, Миколаївка Перша, Моначинівка, Московка, Нечволодівка, Просянка, Прилютове, Самборівка, Смородьківка, Соболівка, Садове та Цибівка Кіндрашівської громади.

Відео дня

"Усіх евакуйованих забезпечуємо житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій. Закликаємо жителів громад відповідально поставитися до власного життя та життя своїх дітей", - наголосив Синєгубов.

Голова ОВА також додав, що охочі евакуюватися можуть цілодобово телефонувати за номером 0-800-33-92-91.

Ситуація на Куп’янському напрямку

Раніше у січні військовий аналітик Денис Попович зауважив, що російські окупанти вже тривалий час намагаються наступати на Куп'янському напрямку, в Куп'янському районі Харківської області йдуть кровопролитні бої довкола села Синьківка. Ворог намагається наступати та докладає багато зусиль для того, щоб просунутися у бік Куп'янська, оскільки це місто для них дуже важливе з точки зору логістики.

Згодом сержант Збройних сил України, прес-секретар міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Михайло Макарук зауважив, що російські окупанти зазнають серйозних втрат у Харківській області, їх "перемелюють" захисники України.

За його словами, у районі Дворічної та Куп’янська на Харківщині російський наступ, який триває вже майже три місяці, фактично захлинувся.

Вас також можуть зацікавити новини: