Водій вантажного автомобіля "Вольво", громадянин України, не знав, що з ним їде непроханий пасажир.

На пункті пропуску "Порубне" на кордоні з Румунією, прикордонники Чернівецького загону виявили у запасному колесі під причепом вантажівки 16-річного громадянина Афганістану.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, іноземця знайшли під час огляду вантажного автомобіля "Вольво", який прибув транзитом з Туреччини до Латвії.

"З'ясувалося, що нелегальний мігрант є громадянином Афганістану, і йому всього 16 років. Таким чином він їхав вже третю добу, щоб будь-що-будь дістатися до країн ЄС, спочатку до Франції. Водій автомобіля, громадянин України, не знав, що з ним їде непроханий пасажир", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прикордонники нагодували підлітка і дали йому час прийти в себе. Зараз встановлюють всі обставини події.

Читайте також12 моряків РФ намагалися потрапити до України за паспортами окупованого Криму (фото)Раніше повідомлялося, як українець притягнув з Росії 10 коробок військового обладнання і попався прикордонникам. За незаконний перетин державного кордону України на нього склали адмпротоколі. Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 333.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Надя Пришляк