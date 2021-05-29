Проти правопорушника відкрито кримінальне провадження.

На Сумщині прикордонники затримали чоловіка, який незаконно переміщував з Росії товари військового призначення.

Як повідомляється на сайті Держприкордонслужби, неподалік від кордону з РФ, в районі населеного пункту Пушкарне, прикордонний патруль виявив громадянина України з трьома коробками за спиною, який йшов від російсько-українського кордону.

Перевіривши ділянку кордону, прикордонники виявили, що чоловік порушив режиму перетину державного кордону, а також знайшли ще сім аналогічних коробок. Оглянувши вміст усіх коробок, правоохоронці виявили в них велику кількість товарів військового призначення, які використовуються у військовій авіації та радіолокації.

Про припинене правопорушення прикордонники повідомили співробітників УСБУ в Сумській області.

Читайте такожУ порту Миколаєва на кораблі з цементом виявили рекордну партію контрабанди (фото, відео)Наразі 48-річний чоловік, мешканець міста Суми, затриманий. За незаконне перетинання державного кордону України на нього складені адміністративні матеріали за ст. 204-1 КУпАП.

Слідчими СБУ відкрито провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

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Автор: Вікторія Токарєва