Триває розслідування, яким займається підрозділ власної безпеки ГУР.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував ситуацію з отруєнням важкими металами дружини керівника розвідки Маріанни Буданової та свівробітників ГУР.

За його словами, ними пройдений курс лікування, а в подальшому буде продовжено медичний нагляд.

"Стан здоров’я зараз задовільний. Пройдений курс лікування в українській клініці. І завдяки тому, що вчасно звернулися і зреагували, професійності українських лікарів зараз все добре. Але в подальшому буде продовжений медичний нагляд – регулярні обстеження. І це тривалий процес", - зазначив він в ефірі телемарафону.

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За його словами, такі випадки надзвичайно складні і потребують постійного спостереження.

"Маємо надію, що нічого не загрожує життю", - зазначив Юсов. За його словами триває розслідування.

"На даному етапі, згідно закону України про розвідку, проводиться внутрішнє розслідування. Ним займається підрозділ власної безпеки Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Цим питанням зараз ретельно займаються спеціалісти", - повідомив Юсов.

Отруєння дружини Буданова - деталі

28 листопада стало відомо, що Маріанна Буданова пережила отруєння і лікувалася в Україні в одному з медзакладів. Також стало відомо про отруєння кількох співробітників української військової розвідки. Зазначалося, що мова йде про важкі метали, які не використовуються в побуті та воєнній справі.

Представник ГУР Андрій Юсов зазначав, що ведеться внутрішнє розслідування, бо мова йде про ймовірну спецоперацію, спрямовану проти співробітників розвідки чи членів їхніх родин.

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