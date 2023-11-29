На цьому етапі, бо мова йде про ймовірну спецоперацію, спрямовану проти співробітників розвідки чи членів їхніх родин, розслідуванням займається підрозділ власної безпеки ГУР.

Головне управління розвідки Міноборони України на даний момент самостійно розслідує отруєння своїх співробітників та дружини Буданова Маріанни.

"За фактом отруєння співробітників воєнної розвідки та дружини керівника української спецслужби Кирила Буданова Маріанни розпочато й триває внутрішнє розслідування. Відповідно до статті 47, частин 3 та 4 статті 24 Закону України "Про розвідку", статті 5 Закону України "Про контррозвідувальну діяльність", статей 5 та 6 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", вказані інциденти розслідує підрозділ власної безпеки ГУР МО України", - розповів представник ГУР Андрій Юсов у коментарі УП.

За його словами, на цьому етапі, бо мова йде про ймовірну спецоперацію, спрямовану проти співробітників розвідки чи членів їхніх родин, розслідуванням займається підрозділ власної безпеки ГУР.

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Юсов розповів, що після вивчення всіх обставин події буде ухвалюватися рішення про залучення інших правоохоронних органів та передачу матеріалів до відповідних органів досудового або судового розслідування.

Отруєння дружини Буданова - деталі

Вчора стало відомо, що Маріанна стала жертвою отруєння. За даними ЗМІ, мова йде про важкі метали, які не використовуються в побуті та воєнній справі. Крім цього, отруїли ще кількох працівників розвідки.

Буданова проходить лікування в Україні. Згодом представник розвідки Андрій Юсов підтвердив інформацію ЗМІ. Він розповів, що курс лікування дружини Буданова майже завершено.

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