У Харкові звільнилися 2 тис. медиків, тому розгортати додаткові ліжкомісця для хворих на коронавірус немає сенсу.

У Харкові найближчим часом не планують розгортати додаткові місця для хворих на коронавірус через брак технічного обладнання та медиків.

Читайте такожВ. о. мера Харкова Терехов: у лікарні №17 створені додаткові 30 місць для хворих на COVID-19Про це розповіла під час сесії Харківської міськради Світлана Горбунова-Рубан, передає Depo.Харків.

За її словами, в медустановах немає умов і можливостей для створення нових ліжкомісць, а також, що не вистачає фахівців, які їх обслуговуватимуть — у Харкові з медустанов звільнилися 2 тис. медпрацівників.

Чиновниця зазначила, що міськрада зверталася до медпрацівників публічно, а також до наукових працівників з приводу працевлаштування в медустанови міста, але охочих не знайшлося.

"Без вирішення цих питань розгортання нових ліжок не має сенсу", - сказала віце-мер.

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Автор: Ірина Погоріла