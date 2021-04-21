У Харкові найближчим часом не планують розгортати додаткові місця для хворих на коронавірус через брак технічного обладнання та медиків.
Читайте такожВ. о. мера Харкова Терехов: у лікарні №17 створені додаткові 30 місць для хворих на COVID-19Про це розповіла під час сесії Харківської міськради Світлана Горбунова-Рубан, передає Depo.Харків.
За її словами, в медустановах немає умов і можливостей для створення нових ліжкомісць, а також, що не вистачає фахівців, які їх обслуговуватимуть — у Харкові з медустанов звільнилися 2 тис. медпрацівників.
Чиновниця зазначила, що міськрада зверталася до медпрацівників публічно, а також до наукових працівників з приводу працевлаштування в медустанови міста, але охочих не знайшлося.
"Без вирішення цих питань розгортання нових ліжок не має сенсу", - сказала віце-мер.
Вас також можуть зацікавити новини
- Епідеміолог прогнозує високий рівень інфікування COVID-19 до кінця року
- Терехов: у Харкові розгорнули ще одне відділення для хворих на коронавірус
- Харків'янин переніс COVID-19 чотири рази: лікар назвав причину
- "Ситуація стабілізувалася": Радуцький заявив про позитивну динаміку з COVID-19
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram