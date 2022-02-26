У ДСНС України наголосили, що ніяких перевірок не здійснюють.

У Харкові повідомляють про осіб, що вдають із себе рятувальників і заходять до бомбосховищ та тимчасових укриттів ніби для їхньої перевірки.

Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС України у Харківській області.

"Увага! Важлива інформація! Наразі спостерігаються випадки, коли до бомбосховищ та тимчасових укриттів заходять особи, котрі представляються співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій, і говорять, що їм необхідно провести перевірку цих споруд", - йдеться у повідомленні.

Головне управління ДСНС України у Харківській області офіційно повідомляє, що усі бомбосховища, тимчасові укриття, захисні споруди, підвали, паркінги та станції метрополітену цілодобово відкриті для забезпечення безпеки цивільного населення від ураження ворожої авіації і артилерії.

"Ніяких перевірок ДСНС України не здійснює. Будьте пильними! Про всі подібні випадки негайно повідомляйте до правоохоронних органів або до Служби порятунку за номерами телефонів 101, 102 та 112", - пишуть рятувальники.

Нагадаємо, раніше у ДСНС розказали про постраждалих і збитки від обстрілу багатоповерхівки у Києві.