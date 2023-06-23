Уламки збитої ракети впали біля приватного будинку. На місці працюють вибухотехніки.

У Хмельницькому після нічної атаки Росії довелося тимчасово евакуювати жителів вулиці, на якій біля одного з будинків впали залишки збитої ракети. Про це повідомляє Хмельницька ОВА.

"Залишки однієї з ракет, збитої вночі силами ППО, впали біля приватного будинку на одній з вулиць обласного центру. В цілях безпеки відбулася тимчасова евакуація мешканців приватних будинків довкола місця падіння уламків", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на місці працюють відповідні вибухотехнічні служби. Проводяться роботи з ліквідації залишків уламків.

В ОВА запевнили, що ситуація перебуває під контролем. Жителів просять не панікувати.

Нічна атака на Хмельниччину: що відомо

Сьогодні вночі російські окупанти здійснили чергову ракетну атаку по Україні з літаків стратегічної авіації. Ракети були спрямовані на військовий аеродром у Хмельницькій області.

Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною, більшість з них – на Хмельниччині, де внаслідок падіння уламків виникла пожежа в одній із будівель, вибито вікна. Крім того, уламки ракет впали в полі коло одного з сіл, а також на території приватних будинків. Постраждалих немає.

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