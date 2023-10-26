Посадовиця може бути причетною до привласнення бюджетних коштів, виділених на закупівлю утепленого форменого одягу для добровольчих формувань.

У Сумах сьогодні зранку проходить обшук у керуючої справами виконкому міськради Юлії Павлик, яка наразі фактично виконує обов’язки Сумського міського голови. Вона може бути причетною до привласнення бюджетних коштів у змові з рядом інших осіб. Цю інформацію УНІАН підтвердила начальниця управління суспільних комунікацій Сумської міської ради Олена Дяговець.

За її даними, обшук проводиться слідчими поліції на підставі ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми від 19 жовтня.

За рішенням суду, правоохоронцями перевіряються факти того, що низка суб’єктів господарської діяльності за попередньою змовою зі службовими особами Сумської міськради привласнюють бюджетні кошти, виділені на придбання товарно-матеріальних цінностей, в тому числі під час закупівлі утепленого форменого одягу на потреби добровольчих формувань м. Суми.

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Затримання мера Сум на хабарі

2 жовтня правоохоронці затримали мера Сум Олександра Лисенка та директора департаменту інфраструктури міста Олександра Журбу на отриманні частини хабара у розмірі 1,4 млн грн.

Фігуранти вимагали понад 2 млн грн з місцевої компанії, яка займалася вивезенням сміття.

Меру Сум та його спільнику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Згодом Вищий антикорупційний суд обрав Лисенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3 млн грн. Внісши заставу, він вийшов з-під варти.

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