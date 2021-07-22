У місті Переяслав Київської області лабрадор, якого викрали, через шість років розлуки впізнав свого господаря.
Про це в соцмережі повідомила зоозахисниця Наталія Рец. За словами жінки, собаці 11 років. Тварину в 5-річному віці викрала родичка господарів, щоб помститись їм. Спочатку собака мешкав у селі Бориспільського району, проте коли його новий власник помер, тварину віддали в неблагополучну родину, яка зловживала алкоголем.
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Небайдужі сусіди допомогли лабрадору, звернувшись за допомогою до зоозахисників. Першого господаря тварини вдалось знайти через жінку, яка розводить собак і колись чоловіку продала лабрадора.
На відео видно, як через шість років розлуки лабрадор одразу впізнав свого господаря. Він бігає біля нього та радіє зустрічі.
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