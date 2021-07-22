Собаці зараз 11 років. Тварину в 5-річному віці викрала родичка господарів, щоб помститись їм.

У місті Переяслав Київської області лабрадор, якого викрали, через шість років розлуки впізнав свого господаря.

Про це в соцмережі повідомила зоозахисниця Наталія Рец. За словами жінки, собаці 11 років. Тварину в 5-річному віці викрала родичка господарів, щоб помститись їм. Спочатку собака мешкав у селі Бориспільського району, проте коли його новий власник помер, тварину віддали в неблагополучну родину, яка зловживала алкоголем.

Читайте також"Рви на шматки": у Сумах охоронець будмайданчика нацькував собак на батька з донькою

Небайдужі сусіди допомогли лабрадору, звернувшись за допомогою до зоозахисників. Першого господаря тварини вдалось знайти через жінку, яка розводить собак і колись чоловіку продала лабрадора.

На відео видно, як через шість років розлуки лабрадор одразу впізнав свого господаря. Він бігає біля нього та радіє зустрічі.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла