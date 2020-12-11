Поліція відкрила провадження за фактом жорстокого поводження з твариною.

У Чернігові поліція розшукує невідомих, які скинули собаку з мосту в замерзлу річку, внаслідок чого тварина загинула.

Як повідомили у секторі комунікацій ГУ Національної поліції у Чернігівській області, у соціальних мережах поліцейські виявили публікацію зооактивістів про те, що невідомі особи скинули тварину з пішохідного мосту на лід і вона померла.

Зараз співробітники Чернігівського відділу поліції проводять низку слідчих дій, щоб встановити причетних до цього осіб.

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За цим фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України - жорстоке поводження з тваринами. Такі дії караються штрафом, арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.

Чернігівський відділ поліції звернувся до свідків та очевидців події повідомити про цю подію. У соцмережах активісти вказують, що злочин вчинила група підлітків, яку нібито бачили місцеві рибалки. Користувачі соцмереж засудили цей вчинок.

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Автор: Ірина Синельник