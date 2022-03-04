Обмеження діятиме з 4 по 5 березня

Комендантську годину по всій Київській області продовжили. Обмеження діятиме з 4 по 5 березня з 20:00 до 7:00.

Про це повідомляє голова Київської ОДА Олексій Кулеба у Telegram

Він закликав жителів області не виходити на вулиці та в інші громадські місця. При цьому він вказав, що пересуватися можна при крайній потребі й тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи.

"Ми продовжуємо захищати Київську область. У деяких напрямках йдуть важкі бої. Прошу з розумінням поставитися до комендантського часу. Він необхідний в першу чергу для безпеки жителів регіону", - підкреслив Кулеба.