Столична влада вже підшукує місце для нового арт-об'єкту.

У Києві може з'явитися пам'ятник головній українській страві - борщу. Столична влада вже навіть підшукує місце для його установки.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Ідею подав відомий кухар Євген Клопотенко. Зазначається, що в Україні вже встановили низку "кулінарних" скульптур - пончику, дерунам, солоному огірку, кавуну, морозиву та інші. Водночас немає сучасної скульптури борщу.

"Ми повинні розвивати гастротуризм, а новий знаковий арт-об'єкт може стати окрасою столиці і буде уособлювати гастрономічну культуру приготування національної страви", - зазначили в КМДА.

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Боротьба за борщ

На початку жовтня 2020 року Міністерство культури країни вирішило, що борщ слід внести до списку нематеріальних елементів української культурної спадщини.

Київ домагається, щоб міжнародна спільнота визнало країну місцем історичного походження борщу, включивши його в список культурної спадщини ЮНЕСКО.

Як писали раніше в Atlantic Council, ця кампанія - черговий крок в українських зусиллях дистанціюватися від Росії, чиї твердження про історію, культуру, мову і навіть кулінарію часто затьмарюють українців на світовій арені.

Автор: Анастасія Горбачова