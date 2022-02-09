Як і чому статуя опинилися на смітнику невідомо.

У Києві хтось виніс на смітник дві статуї у зріст людини. Одна з них - Діва Марія, яка тримає на руках маленького Ісуса.

Фото опублікували в Telegram-каналі "Київ без цензури".

Статуї помітили на смітнику біля станції метро "Бориспільська".

"Нічого святого...", - написали під фото. Варто зазначити, що судячи зі знімку, статуї мають доволі гарний вигляд.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року у місті Южне Одеської області на смітнику знайшли живого кролика. Пухнастика на дні контейнера біля багатоповерхівок під непотребом дивом побачили місцеві жителі й звернулися до зоозахисників. Ті виловили тварину. Вухань міг загинути від холоду, або його просто б причавило сміттям. Малюк ручний, людей не боїться. Вочевидь, мешкав у родині. Як опинився у сміттєвому баці – невідомо.