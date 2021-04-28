Патрулі Національної поліції та муніципальної охорони працюватимуть у місцях масового скупчення людей, у парках та скверах.

У Києві на Великдень і поминальні дні посилять контроль за дотриманням карантинних правил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив мер Києва Віталій Кличко на онлайн-брифінгу.

«Контроль за дотриманням карантинних правил на вулицях міста буде посилений. Будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та муніципальної охорони. Зокрема, вони працюватимуть у місцях масового скупчення людей, у парках та скверах. А під час Великодніх свят та поминальних днів контролюватимуть ситуацію біля релігійних установ та на міських кладовищах», - сказав Кличко.

Читайте такожКиїв виходить з локдауну

Також, за словами мера Києва, міська влада розробила протиепідемічні правила на час Великодніх свят. Зокрема, всім конфесіям рекомендували проводити богослужіння в онлайн-режимі та дотримуватися карантинних заходів у храмах. Освячення пасхальних кошиків здійснювати на вулиці, з дотриманням дистанції між людьми.

«Ми будемо послаблювати карантин поступово і зважаючи на ситуацію. Бо важливо не втратити контроль над розповсюдженням хвороби і не допустити нового інфекційного вибуху», - наголосив Кличко.

Ослаблення карантину в Києві: що відомо

У Києві з суботи, 1 травня, будуть послаблені протиепідемічні заходи. Громадський транспорт відновить перевезення пасажирів у звичайному режимі, відкриються заклади торгівлі, торгово-розважальні центри, ринки, ярмарки, заклади громадського харчування, спортивні зали та фітнес-центри. Навчальний процес у закладах загальної освіти, дошкільної та у вищих навчальних закладах у місті буде відновлено з наступної середи, 5 травня.

Київ з 23 березня перебуває у «червоній» зоні епіднебезпеки, хоча влада міста посилила карантин з 20 березня.

З 5 квітня у столиці через погіршення епідситуації введено жорсткий локдаун, зокрема проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецперепустками. Зачинено дитсадки та школи.

14 квітня у Києві дію жорстких карантинних обмежень продовжили до 30 квітня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Інна Андаліцька