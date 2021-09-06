Пам’ятний знак на честь дружби Києва та Москви демонтовано / ілюстративне фото kmr.gov.ua

У Києві демонтували пам’ятний знак на честь дружби міст Києва та Москви, що знаходився у сквері на вул. Маршала Якубовського.

Про демонтаж знака повідомила депутатка Київради Аліна Михайлова на своїй Facebook-сторінці.

За її словами, таким чином Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району, на балансі якої перебуває об’єкт, виконав рішення Київради від 8 липня 2021 року про демонтаж пам’ятного знаку.

"Наразі пам‘ятник зберігається в Голосіївській РДА і має стати експонатом майбутнього музею тоталітаризму. Далі КП УЗН, відповідно до рішення Київради, має провести аудит усіх пам‘ятних знаків у Києві, пов‘язаних із державою-агресором і вирішити, що з ними робити", – додала депутат-ініціатор рішення.

Михайлова нагадала, що знак встановили у Києві у 2001 році.

"Будь-яка споруда, що прославляє державу-окупанта та оспівує нашу з ним дружбу – це плювок в душу тисяч загиблих українців. Дружби немає. Все, забудьте. І навіть про неї не мрійте. І пам‘ятника цієї дружби теж більше немає", – написала вона.

Михайлова розмістила фото, як виглядає місце без вказаного демонтованого об’єкта.

Пам’ятний знак на честь дружби Києва та Москви демонтували / фото facebook.com/MAlina.Mykhailova

Після демонтажу пам’ятний знак стане експонатом майбутнього "Музею тоталітаризму".

Нагадаємо, рішення про демонтаж пам'ятного знаку на честь дружби міст Києва та Москви, що у сквері на вул. Маршала Якубовського, підтримали 80 з 95 депутатів Київради.

Проект рішення підготовлений, зважаючи на численні звернення киян. У ньому визнається демонтаж знаку таким, що відповідає інтересам громади.

Автори: Інна Андаліцька, Екатерина Присяжнюк