Демонтований пам’ятний знак стане одним з експонатів майбутнього "Музею тоталітаризму".

У Києві демонтували пам’ятний знак на честь дружби міст Києва та Москви, що знаходився у сквері на вул. Маршала Якубовського.

Про демонтаж знака повідомила депутатка Київради Аліна Михайлова на своїй Facebook-сторінці.

За її словами, таким чином Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району, на балансі якої перебуває об’єкт, виконав рішення Київради від 8 липня 2021 року про демонтаж пам’ятного знаку.

"Наразі пам‘ятник зберігається в Голосіївській РДА і має стати експонатом майбутнього музею тоталітаризму. Далі КП УЗН, відповідно до рішення Київради, має провести аудит усіх пам‘ятних знаків у Києві, пов‘язаних із державою-агресором і вирішити, що з ними робити", – додала депутат-ініціатор рішення.

Михайлова нагадала, що знак встановили у Києві у 2001 році.

"Будь-яка споруда, що прославляє державу-окупанта та оспівує нашу з ним дружбу – це плювок в душу тисяч загиблих українців. Дружби немає. Все, забудьте. І навіть про неї не мрійте. І пам‘ятника цієї дружби теж більше немає", – написала вона.

Михайлова розмістила фото, як виглядає місце без вказаного демонтованого об’єкта.

Після демонтажу пам’ятний знак стане експонатом майбутнього "Музею тоталітаризму".

Нагадаємо, рішення про демонтаж пам'ятного знаку на честь дружби міст Києва та Москви, що у сквері на вул. Маршала Якубовського, підтримали 80 з 95 депутатів Київради.

Проект рішення підготовлений, зважаючи на численні звернення киян. У ньому визнається демонтаж знаку таким, що відповідає інтересам громади.

Автори: Інна Андаліцька, Екатерина Присяжнюк