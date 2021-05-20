Водій затиснув дверима ногу військового, коли той виходив з маршрутки.

Водій маршрутки «Київ-Буча» відмовлявся перевозити пільгового пасажира, що засвідчив участь у війні на Донбасі, пред’явивши посвідчення учасника бойових дій (УДО).

Про це йдеться у повідомленні Київ оперативний.

Читайте такожУ Житомирі чоловік знайшов у ковбасі хвіст та лапи щура (фото, відео)Зазначається, що АТОвець підсів у транспорт на вулиці Полярній у Києві, але після пред’явлення посвідчення УДО між ним і водієм стався конфлікт. Маршрутник заявив, що на міжміський транспорт документ не поширюється.

Сам потерпілий вказав чоловіку на закон про пільговий проїзд. Врешті маршрутка під’їхала до станції «Мінська», але військовий був змушений відчиняти двері на електроприводі вручну.

«Коли я в ручному режимі почав відкривати двері та почав виходити – він різко почав закривати двері, і мені затиснуло ногу. Водій відповів, що він випадково, але у відповідь отримав з кулака по дверях», – розповів АТОвець у соцмережі.

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Автор: Яна Ставська