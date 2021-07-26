Ухвалу слідчого судді залишено без змін, а апеляційні скарги сторони захисту – без задоволення.

Київський апеляційний суд відхилив скарги захисту екс-голови Херсонської облради Владислава Мангера та його пособнику Олексія Левіна, обвинувачених у замовленні та організації нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Про це повідомила прес-служба суду.

"26 липня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані стороною захисту на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 30 червня 2021 року, якою обвинуваченим М. та Л. продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 28 серпня 2021 року, без визначення розміру застави", - йдеться у повідомленні.

За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Дніпровського райсуду від 30 червня 2021 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту – без задоволення.

Вбивство активістки Гандзюк

Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. За три місяці до цього в Херсоні невідомий хлюпнув їй в обличчя сірчаною кислотою, вона отримала хімічні опіки понад 30% тіла.

У червні 2019 року було засуджено п’ятьох виконавців злочину.

Нині Дніпровський райсуд Києва розглядає справу за обвинуваченням екс-голови Херсонської облради Мангера та його пособника Левіна в замовленні та організації нападу на Гандзюк.

Мангер та Левін обвинувачуються в організації та замовленні злочину. Їм інкримінують правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілої) Кримінального кодексу. Мангер і Левін утримуються під вартою.

Автор: Леся Лещенко