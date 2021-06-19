Пам'ятник виконаний у формі долонь із запаленою свічкою між ними. Конструкція стоїть на п'єдесталі висотою в зріст людини.

У Києві відкрили пам'ятник на честь медичних працівників, які померли під час боротьби з коронавірусом. Монумент встановили біля центрального входу міської клінічної лікарні №4 у Солом'янському районі.

Про це 19 червня передали на Facebook-сторінці медзакладу.

Пам'ятник виконаний у формі долонь із запаленою свічкою між ними, конструкція стоїть на п'єдесталі висотою в зріст людини.

"Медичним працівникам, які пожертвували своїм життям у боротьбі з пандемією COVID-19 в Україні", - викарбувано напис на п'єдесталі.

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У відкритті пам'ятного знаку взяли участь голова МОЗ України Віктор Ляшко, депутати Верховної Ради та Київської міськради, чиновники, меценати, медичні працівники та місцеві жителі.

"Лікарі - головні герої останніх 2 років всього світу. Весь 2020 рік щодня лікарі боролися з маленьким вірусом, який вплинув на хід життя багатьох людей. І в цій боротьбі, на жаль, у нас були не тільки перемоги, але й поразки - ми втрачали життя... життя пацієнтів і життя лікарів, які жертвували собою в боротьбі за життя інших. Тому лікарі - реальні герої цього часу", - розповіли в столичній міськлікарні.

Під час проведення церемонії відкриття пам'ятника вшанували пам'ять померлих медиків хвилиною мовчання, до пам'ятного знаку поклали квіти.

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Автор: Вікторія Гордієнко