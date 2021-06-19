Вчора щеплення від коронавірусу отримали понад 67,1 тис. громадян.

В Україні з початку вакцинальної кампанії зробили 2 056 499 щеплень проти коронавірусу. Всього щеплено 1 700 711 людей, повністю імунізовані (отримали дві дози) майже 355,8 тис. осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«67 тис. 101 людину щеплено проти COVID-19 за добу 18 червня 2021 року. Одну дозу отримали 48 тис. 656 людей, повністю імунізовані - 18 тис. 445 людей», - зазначається у повідомленні.

Щеплення проводилось 566 мобільними бригадами з імунізації та у 920 пунктах щеплень.

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Загалом в Україні проти COVID-19 повністю імунізовані 355 тис. 790 осіб.

Станом на 18 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 712 тис. 098 людей.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Довідка УНІАН. Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого. Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

З 29 травня року в Україні відкрили перші центри масової вакцинації населення проти COVID-19.

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Автори: Вікторія Гордієнко, Вікторія Токарєва