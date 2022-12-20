Водопостачання вже поступово з’являється в домівках киян, спершу - на нижніх поверхах будинків.

У Києві відновили роботу системи водопостачання.

"Систему водопостачання Києва відновили. Насосні агрегати на водопровідних насосних станціях запустили в роботу, але потрібен певний час, щоб вода дійшла до всіх споживачів", - повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

За словами мера, водопостачання вже поступово з’являється в домівках киян.

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"Спершу - на нижніх поверхах будинків. Тиск на верхніх поверхах багатоповерхових будинків зазвичай забезпечують додаткові станції підкачки, на запуск яких потрібен час і електрика", - пояснив Кличко.

Він наголосив, що комунальники продовжують працювати, аби повернути водопостачання в помешкання всіх киян.

Проблеми з водопостачанням у Києві

Сьогодні, 20 грудня, у Києві через відновлювальні роботи на об'єктах енергетичної інфраструктури були перебої з водопостачанням.

"У зв'язку з проведенням відновлювальних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури протягом 2-х годин у місті можливі перебої з водопостачанням", - було сказано у повідомленні КМДА.

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