Спочатку відкриються 34 комунальні і 14 приватних садків, а далі - залежно від попиту на ці заклади.

В Києві з 1 червня запрацює частина дитячих садочків, які обладнані бомбосховищами.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телемарафону.

За його словами, спочатку відкриються 34 комунальні і 14 приватних садків. Перший тиждень червня буде періодом адаптації, а далі заклади будуть працювати у звичайному режимі.

"Ми вже подивимось, скільки батьків звернеться і скільки дітей прийде, щоб організувати роботу по навчанню, харчуванню та інше… Нам потрібно зрозуміти, скільки дітей запишеться", - сказав він, уточнивши, що після цього будуть прийняті рішення щодо відкриття інших закладів.

Поворозник зазначив, що головною умовою роботи дитячих садків є наявність бомбосховища, у яке під час повітряної тривоги в ігровій формі будуть відводити дітей.

Відновлять свою роботу такі садочки:

Голосіївський район - 6 садочків (№ 106, 196, 262, 340, 389, 798)

Дарницький район - 2 садочки (№550, 809)

Деснянський район - 1 садок (№758)

Дніпровський район - 4 садочки (№ 244, 535, 619, 655)

Оболонський район - 3 садочки (№30, 572, 704)

Печерський район - 1 садок (№424)

Подільський район - 3 садочки (№307,486,777)

Святошинський район - 3 садочки (№33, 179, 214)

Солом’янський район - 6 садочків (№10, 63,168, 376, 382, 648)

Шевченківський район - 5 садочків (№79, 112, 180, 429, 810)

Також працюватимуть 14 приватних садочків.

Як повідомляв УНІАН, раніше київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що у столиці планують відновити пошкоджені будівлі шкіл та дитсадків, щоб з 1 вересня розпочати повноцінну роботу всіх закладів, якщо дозволятиме безпекова ситуація в Києві та в країні загалом.

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