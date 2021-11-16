За словами міністра освіти і науки Шкарлета, це потрібно як учням, так і вчителям.

Міністерство освіти і науки звернулося до керівників місцевих органів влади з листом про відновлення очного освітнього процесу в школах.

Про це в Telegram повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"Перебуваючи на постійному зв'язку з керівниками департаментів та управлінь освіти обласних та місцевих адміністрацій, я отримую інформацію про готовність шкіл України повернути дітей за парти. Наразі це вкрай важливо, адже освітній процес у звичному форматі потрібен і учням, і вчителям. Соціалізація, живе спілкування, більш висока швидкість та якість засвоєння навчального матеріалу можливі лише за очного формату. Дякуючи вчителям та їхній активній участі у вакцинальній кампанії, повернення дітей у школи стало реальністю", - написав він.

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Шкарлет також звернувся до засновників і керівників закладів загальної середньої освіти з проханням не створювати нових перепон.

Він зазначив, що, за оперативною інформацією, повний цикл щеплення від COVID-19 отримали понад 533 тис. працівників закладів загальної середньої освіти, або понад 82% від їх загальної кількості. Принаймні однією дозою вакцини щеплено 95,6% працівників шкіл.

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Автор: Наталія Хаджі