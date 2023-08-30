Підприємці обґрунтовували доцільність такого рішення під час зустрічі з міською владою.

Рада оборони міста Києва ухвалила рішення, що столичні заклади громадського харчування з 1 вересня продовжать час роботи на одну годину – до 23:00.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

"Таке рішення ухвалила Рада оборони міста Києва. В силу воно вступить з 1 вересня", - повідомив Кличко.

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Мер нагадав, що з таким проханням до міської влади звернулися представники Національної ресторанної асоціації України, адже рішення про обмеження роботи закладів до 22:00 було ухвалене, коли комендантська година в столиці розпочиналася о 23:00. Зараз же вона – з 00:00.

"Підприємці під час зустрічі з міською владою, де обґрунтовували доцільність такого рішення, наголошували, що подовження часу роботи закладів сприятиме поліпшенню економічної ситуації у столиці, створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень від податків, зборів і платежів до бюджетів усіх рівнів", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Києві з 26 березня скоротили комендантську годину - з 00:00 до 05:00.

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