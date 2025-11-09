На 81 році життя в Чернігові не стало Валентини Підвербної, яка в 65 років шляхом штучного запліднення народила доньку.

В Чернігові померла Валентина Григорівна Підвербна, яка народила доньку у віці 65 років. Її не стало на 81 році життя. Цю новину повідомила ТСН чернігівська громадська діячка Оксана Тунік-Фриз.

"Смерть підтверджена. Причиною стали вік та хвороби. Займаємось організацією поховання", - розповіла громадська діячка.

Валентина Підвербна вважається найстаршоюпороділлею України, вона завагітніла шляхом штучного запліднення й народила доньку.

Жінка лише з третьої спроби змогла завагітніти. Доньку вона назвала Анна-Марія. Декілька років тому дівчинка в соцмережах розповіла, що живе у антисанітарних умовах, а також що мати рве на неї одяг.

Окрім цього, жінка не допускала до дитини лікарів і соціальні служби, змушувала дівчинку жебракувати. Тому Анна-Марія заявила, що не хоче жити з матір'ю.

Через це двічнинку вилучили в матері, спочатку вона була в лікарні, а потім її помістили до Центру соціально-психологічної реабілітації.

Новозаводський суд ухвалив рішення відібрати дитину до досягнення 14-річного віку без позбавлення Валентини Підвербної батьківських прав,а згодом цей термін продовжили до досягнення 18-річчя Анни-Марії.

Згодом опікунство над дівчинкою оформила знайома родини — Олена Ятченко. Дівчинка вже два роки займається у музичній школі, грає на флейті та саксофоні й мріє про музичний коледж.

Донька Валентини Підвербної - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що в перший день 2025 року заступник голови Чернігівської обласної ради Дмитро Блауш опублікував фото в соцмережі з Анною Підвербною. Зазначалося, що дівчинка підросла і схудла. Блауш також зазначив, що Анні зробили дві операції на очах.

Також ми писали, що в 2023 році сусіди Валентини Підвербної розповіли, що після того, як соціальні служби вилучили у неї доньку, жінка стала дуже дивно себе поводити. За їхніми словами, хоч Анна з нею не вже не жила, але крики в квартирі продовжувалися. Також, як розповіла сусідка, рано вранці вона чула звуки, схожі на верещання, плач, а потім слова: "Я - мати, я – мати".

