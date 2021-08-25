Новий безпечний дезінфікант використовують для знезараження води 14 артезіанских насосних станцій міста та Дніпровська водопровідна станція.

За останні 4 роки близько 40% водопровідної води Києва переведені на очищення за сучасними європейськими технологіями.

Про це повідомляється на офіційному сайті Київської міської держадміністрації з посиланням на ПрАТ "АК "Київводоканал".

Зазначається, що замість знезараження води рідким хлором, що є застарілим та небезпечним методом обробки води, у столиці впроваджують використання діоксиду хлору. Зокрема, було збудовано завод із виробництва діоксиду хлору та модернізовано 14 артезіанських насосних станцій, які тепер використовують новий реагент.

На артезіанських станціях застарілі хлораторні установки замінені на електролізні, а гіпохлорит натрію для очищення води виробляється прямо на місці.

Читайте також"Дніпро перетворився на матча лате": у мережі показали зелену воду й поскаржилися на сморід (відео)Також у 2018-2020 роках Київ виконав модернізацію Дніпровської водопровідної станції, яка забезпечує 30% водопостачання міста. Тут збудований цех із виробництва діоксиду хлору.

"Таким чином, на сьогодні вже 40% води, що подається у домівки киян, знезаражується за допомогою безхлорних технологій. У найближчі роки планується модернізувати і Деснянську водопровідну станцію, залишивши застарілу технологію хлорування у минулому", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що нове обладнання водоочищення гарантує точність дозування, оптимальне використання електроенергії та реагентів, високу якість та покращені смакові властивості води, безпеку для персоналу станції.

Діоксид хлору - це потужний дезінфектант, який зберігає знезаражувальну дію води під час транспортування водопровідними мережами. Діоксид, як бактерицид, активний у воді і забезпечує більш тривалий період післядії, ніж хлор або гіпохлорит. У води, знезараженої діоксидом хлору, відсутні присмаки та запах хлору. Його використання підвищує екологічну безпеку Дніпровської водопровідної станції та виключає ризик отруєння робітників при зберіганні та транспортуванні. А ще реагент виробляється на місці застосування, що зменшує витрати на логістику і залежність від поставок рідкого хлору.

У водоканалі нагадали, щоб знезаражена за новою технологією вода до подачі у мережу зберігалась у належних умовах, не втрачаючи своєї якості, вже реконструйовано резервуар чистої води місткістю 5 тис. куб. м на Дніпровській водопровідній станції. Роботи завершені у 2020 році. Для реконструкції резервуару використовувались сучасні німецькі матеріали, які гарантують герметичність та захист конструкцій від дії реагентів. Резервуар має ресурс ефективно експлуатуватися ще мінімум 50 років.

Автор: Інна Андаліцька