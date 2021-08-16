Воду, яка тече з-під крана в центрі Києва у місцевої мешканки, вирішили перевірити на різні показники й з'ясувати, чи можна її пити.
Забір води зробила хімік незалежної лабораторії "УкрХімАналіз" Юлія Чеканова, йдеться у сюжеті програми "Сніданок з 1+1".
Пізніше експерти з'ясували, що вода з-під крана придатна для пиття.
У лабораторії зазначали, що взято дві проби води – одна для проведення бактеріологічного аналізу (зокрема, на наявність кишкової палички), а друга – для хімічного аналізу на 50 показників (чи є залізо, важкі метали та ще деякі шкідливі речовини).
"Перевищення не виявлені, можна пити (воду з-під крана – Ред.)", – з'ясували в "УкрХімАналізі".
Раніше в "Київводоканалі" повідомляли, що у столиці безпечно пити воду з-під крана.
Киян переконували у тому, що вода з-під крана краще для пиття й приготування їжі, ніж бутельована, оскільки має природний вміст мінералів й гарантовано безпечна та якісна.