На Софійській площі та на Володимирському проїзді до 16 січня працюватиме новорічно-різдвяне ярмаркове містечко.

Головну ялинку країни на Софійській площі у Києві традиційно засвітять 19 грудня.

Як повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації, на Софійській площі та на Володимирському проїзді до 16 січня працюватиме новорічно-різдвяне ярмаркове містечко. Також святкові локації облаштують у Центральному парку культури й відпочинку Києва (Маріїнський парк, естрада Міського саду).

За інформацією Департаменту культури КМДА, цьогорічна тема головної святкової локації на Софійській площі присвячена Різдвяній дивоночі, коли народився Ісус Христос.

Основу новорічного дерева оздоблять у вигляді традиційного вертепу, який в Україні здавна було заведено зводити до Різдва.

Читайте такожWild Christmas: Вєрка Сердючка випустила новорічний хітНавколо ялинки можна буде побачити фігури Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, янголів та колядників.

Планується, що цей вертеп буде найбільшим у Європі.

Повідомляється, що новорічне дерево прикрашатимуть 10 тисяч прикрас – іграшки червоного та золотого кольорів.

"Кияни й гості міста зможуть знайти на свій смак святкові розваги та частування для усієї родини, для маленьких і дорослих. Зокрема, у програмі святкування було враховано потреби різних верств населення, забезпечено вільний доступ до свята інклюзивних груп, а також суворе виконання протиепідемічних заходів. Наше завдання – забезпечити яскраві видовища та насичену святкову програму, зважаючи на безпеку та екологічність проведення святкувань", – зазначила директорка Департаменту культури КМДА Яна Барінова.

Читайте такожСтало відомо, чому під час новорічних свят Wi-Fi працює гірше та як цьому завадитиДерево висотою 31 м засяє 10-кілометровою гірляндою теплого світла у вигляді великого купола. Довкола ялинки розташують розважальні локації: фотозони, дитячі забавки, майстерню, музей новорічних прикрас, сцену, де триватимуть виступи та конкурси тощо.

Крім того, до ярмаркового містечка вестимуть чотири святково прикрашені арки, з чотирма люстрами у центрі кожної, а навколо пам’ятника Богданові Хмельницькому розташують ковзанку – як тунель для любителів спортивних розваг.

Також на площі розмістять теплу арт-зону для відпочинку. Там же відвідувачів зустрічатимуть яскраві комети, що символізуватимуть різдвяні зірки.

Читайте такожПрикраси на Новий рік 2022 своїми руками: бюджетний декор квартириНа Володимирському проїзді працюватимуть ярмарок, який буде прикрашений ілюмінацією, та зона фудкорту.

"Традиційна концепція якої дещо змінена, враховуючи виклики сьогодення. Їжу готуватимуть у стилі "стріт-фуд": бутерброди та снеки, які зручно взяти й відійти, зберігаючи соціальну дистанцію", - уточнили у КМДА.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я затвердили постанову, згідно з якою на українських гірськолижних курортах зможуть відпочивати лише громадяни, які мають необхідні COVID-документи, зокрема сертифікати про вакцинацію, негативні тести чи довідки про одужання.

За словами глави МОЗ Віктор Ляшка, повнолітні відвідувачі та клієнти закладів зимового відпочинку повинні мати документи, що підтверджують вакцинацію від COVID-19, негативний результат тестування чи одужання.

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Автор: Антоніна Доломанжи