Закладам зимового відпочинку рекомендують "присвоювати" відвідувачам унікальні позначки для ідентифікації перевірених документів.

На українських гірськолижних курортах зможуть відпочивати лише громадяни, які мають необхідні COVID-документи, зокрема сертифікати про вакцинацію, негативні тести чи довідки про одужання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив під час брифінгу.

"Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін затвердив постанову №21, з якою можна ознайомитись на сайті Міністерства охорони здоров’я. Як ми й анонсували, все більше існування карантинних обмежень відчувають лише люди, які ще не зробили щеплення вакциною від COVID-19. Тому й на гірськолижних курортах надавати послуги дозволяється лише тим людям, у яких перевірили наявність так званих COVID-документів", - сказав міністр.

За його словами, повнолітні відвідувачі та клієнти закладів зимового відпочинку повинні мати документи, що підтверджують вакцинацію від COVID-19, негативний результат тестування чи одужання.

Читайте такожФранція посилила правила в'їзду через новий штам коронавірусу"Провівши консультації з профільними асоціаціями, перевірку COVID-документів рекомендуємо проводити під час поселення до готелю або під час придбання абонементу на гірськолижне катання. Відвідувачам курорту рекомендується присвоювати унікальну позначку, наприклад, наліпку, яка б дозволила ідентифікувати те, що документи у людини вже перевірялись. Також позначка має свідчити про те, хто саме її видав - який суб’єкт господарювання. Це потрібно, щоб уникнути повторних перевірок документів та дати можливість користуватися суміжними послугами (послугами підвісних канатних доріг, вуличних ярмарок та іншими послугами)", - пояснив Ляшко.

Водночас він підкреслив, що відпочивальники повинні постійно носити з собою COVID-документи. Документи треба пред’являти на вимогу представників закладів та під час вибіркових перевірок органами контролю.

У випадку відсутності у відвідувачів чи співробітників необхідних документів, власник закладу може понести відповідальність за статтею "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф від 34 до 170 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, з початку вакцинальної кампанії від COVID-19 в Україні щеплені понад 13,5 млн людей, з них повністю імунізовані – більш як 11,4 млн.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко