Жінка поскаржилася, що більше не може прогодувати своє чадо.

У Кривому Розі мати залишила своїх 9 дітей з речами й свідоцтвами про народження під будівлею міської ради. Жінка каже, що пішла на це через складні життєві обставини.

Про це повідомляють "Свои".

За словами багатодітної матері, вона намагалася оформити соціальні виплати, однак для цього необхідно зібрати пакет документів, зокрема й довідку про зарплату чоловіка, з яким вона офіційно не розлучилася.

Читайте також"Скотчем замотали руки та ноги, заклеїли рот": на Полтавщині у дитсадку знущалися з 4-річої дівчинки – голова облрадиОскільки можливості надати усі документи у жінки не було, оформити виплати їй не вдалося.

Жінка хотіла віддати дітей до притулку, але служба у справах дітей повідомила, що місць немає. Малюків можуть вилучити лише тоді, коли мати напише від них відмову. Проблему розв’язати не вдалося, тому жінка залишила 9 дітей під будівлею міськради.

"У зв'язку з тим, що у мене немає можливості їх годувати і я зараз не можу оформити будь-які виплати - малозабезпечені чи аліменти, і я не можу забезпечити умови їхнього проживання, я їх відвезла в міськвиконком і залишила біля входу", - розповіла жінка.

Багатодітна мати більше не хоче, щоб її діти голодували. Вона впевнена, що держава подбає про них.

"Не хочу більше морити їх голодом. Я знаю, що держава їх прогодує, тим паче там 7 пацанів зростає - вони будуть захищати Україну", - сказала вона.

Наразі дітей відправили до реабілітаційного центру.

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Автор: Марта Гичко