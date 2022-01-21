За його словами, у Львові спостерігається серйозний ріст захворюваності на COVID-19 серед дітей.

У Львові через зростання рівня захворюваності на COVID-19 серед дітей учні 5-11 класів з 24 січня переходять на дистанційну форму навчання.

Про це під час брифінгу за результатами засідання комісії з питань ТЕБ та НС повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Ситуація з COVID-19 є не просто загрозливою, такої динаміки ми ще у Львові за два роки не бачили. Сьогодні на ранок 27 тис. дітей не прийшли до школи. Хворих орієнтовно – 10 тис., велика частина – на самоізоляції, ще частина не прийшла, тому що цілі класи пішли на дистанційне навчання. Є прохання від директорів шкіл, педагогів, щоб ми з понеділка на два тижні 5-11 класи відправили на дистанційне навчання. З понеділка будемо ухвалювати рішення стосовно молодшої школи", - розповів мер.

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Він уточнив, що це рішення також стосується усіх гуртків, позашкілля та музичних шкіл.

За інформацією Садового, наразі всі його заступники також хворіють.

"Сьогодні я у міській раді залишився чи не єдиний серед керівництва – всі заступники сьогодні хворі. Багато хворих серед керівників департаментів, велика кількість двірників захворіли, понад 10% водіїв громадського транспорту захворіли. Тобто йде дуже серйозна хвиля, і я розумію, що це тільки початок. Очікуємо, що через тиждень-півтора вийдемо на пік захворюваності", - підкреслив очільник міста.

За інформацією міськради Львова, за минулу добу у місті підтвердили 894 нових випадки COVID-19.

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