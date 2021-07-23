Таким чином, було демонтовано дві останні фігури Монумента слави. Тепер вони знаходитимуться в музеї "Територія терору".

У Львові сьогодні демонтували дві останні фігури місцевого Монумента слави, у тому числі - львівської "Батьківщини-матері".

За інформацією zaxid.net, також було демонтовано фігуру радянського воїна.

Як і попередні елементи монумента, їх направили до музею "Територія терору". Сьогоднішній демонтаж, пише ЗМІ, привернув увагу перехожих, які знімали роботи на фото та відео.

Монумент слави у Львові - що про нього відомо

Ансамбль Монумента бойової слави Радянських збройних сил був виконаний у камені та бронзі. Працював над ним авторський колектив, до якого увійшли скульптори Дмитро Крвавич, Еммануїл Мисько, Ярослав Мотика, художник-монументаліст Олександр Пирожков, архітектори Мирон Вендзилович та Апполон Огранович. Відкрили Монумент у 1970 році.

Ансамбль складався з 30-метрового бетонного пілона, обкладеного гранітною плиткою, бронзової центральної групи та масивної залізобетонної стели, обкладеної лабрадоритом, з великими рельєфами з кованої міді.

Ще у травні 2007 року Львівська міськрада створила комісію, яка мала розглянути питання про можливий демонтаж меморіалу або видалення окремих його елементів як "імперсько-більшовицьких символів". Проте лише у лютому 2018 року львівська мерія ухвалила рішення про демонтаж аварійного 30-метрового пілона Монумента Слави. Розбирати його почали через рік, а в березні 2019-го з третьої спроби знесли 30-метрову стелу. У квітні 2021 року розпочали новий етап демонтажу – розбирання його барельєфів. На місці Монумента слави планують облаштувати музей українського воїна.

Автор: Юрій Годован