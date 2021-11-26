Місто досі залишається в "червоній зоні".

У Львові чинні карантинні обмеження продовжили на наступні два тижні - до 13 грудня.

Про це у п'ятницю, 26 листопада, повідомив заступник міського голови Андрій Москаленко на своїй сторінці у Facebook.

"Завершили щойно засідання комісії ТЕБ і НС. ... Продовжено діючі карантинні обмеження до 13 грудня (605 хворих на ковід перебувають у міських медичних закладах, Львів перебуває в "червоній зоні")", - зазначив він.

Окрім того, за результатами засідання комісія винесла попередження через порушення карантинних вимог кільком закладам, а саме: спорткомплексу "Євроспорт", Eros show bar (площа Ринок, 11), Custom lounge bar (Братів Рогатинців, 37), Pulse Lounge bar&Karaoke (Братів Рогатинців, 18), кінотеатру Multiplex у ТРЦ Victoria Gardens.

Як повідомляв УНІАН, відсьогодні у Львові з ініціативи місцевої влади починають щеплювати бездомних.

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В Україні за минулу добу 25 листопада виявили 15 936 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1 394 дитини та 303 медпрацівники.

Також за добу було госпіталізовано 3 208 осіб; зафіксовано 608 летальних випадків; одужали 24 569 людей.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Катерина Комолова